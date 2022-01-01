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توقيف مطلوب في حي الشراونة
الأحد, 16 تشرين الأول 2022
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
بتاريخ 16 /10 /2022، دهمت قوة من الجيش منزل المواطن (ل.ص.) في حي الشراونة - بعلبك وأوقفته. وهو مطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف بجرائم الإتجار بالمخدرات، وتأليف عصابة خطف بقوة السلاح مقابل فدية، وإطلاق النار على القوى الأمنية وعلى أحد المنازل ما أدى إلى إصابة مواطنين.
أثناء عملية الدهم، حصل تبادل لإطلاق النار مع المطلوب ما أدى إلى إصابته في قدمه، فنُقِل إلى إحدى المستشفيات للمعالجة.
بوشر التحقيق معه بإشراف القضاء المختص.