توقيف مطلوب في حي الشراونة

الأحد, 16 تشرين الأول 2022

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 16 /10 /2022، دهمت قوة من الجيش منزل المواطن (ل.ص.) في حي الشراونة - بعلبك وأوقفته. وهو مطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف بجرائم الإتجار بالمخدرات، ‏وتأليف عصابة خطف بقوة السلاح مقابل فدية، وإطلاق النار على القوى الأمنية وعلى أحد ‏المنازل ما أدى إلى إصابة مواطنين.

أثناء عملية الدهم، حصل تبادل لإطلاق النار مع المطلوب ما أدى إلى إصابته ‏في قدمه، فنُقِل إلى إحدى المستشفيات للمعالجة.

بوشر التحقيق معه بإشراف القضاء المختص.‏