توقيف مطلوب في محلة ببنين - العبدة

الخميس, 03 أيلول 2020

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخه، وأثناء قيام دورية من مديرية المخابرات برصد المدعو (ع.م) في محلة ببنين - العبدة، والمطلوب بعدة مذكرات توقيف بجرم السرقة، وإطلاق النار، وتعاطي المخدرات وترويجها، وفرض الخوات، أقدم برفقة ولده على صدم آليات تابعة للدورية المذكورة بسيارته، وأطلق النار باتجاهها ثم لاذ بالفرار. على الفور، قامت الدورية بمطاردته وحصل تبادل لإطلاق النار نتج عنه إصابته وولده، وتمّ نقلهما إلى إحدى مستشفيات المنطقة للمعالجة.

بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.