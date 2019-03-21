توقيف مطلوب في محلّة السفيرة – الضنية

الاثنين, 30 كانون الأول 2019

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت دورية من مديرية المخابرات المواطن (أ.م) في محلّة السفيرة – الضنية، المطلوب بموجب عدّة مذكرات توقيف، لإقدامه بتواريخ مختلفة على إطلاق النار باتّجاه عناصر من الأجهزة الأمنية وفي الهواء، وتعاطي المخدّرات وترويجها، والإتجار بالأسلحة والذخائر الحربية، وقد ضبطت داخل منزله كمية من المخدرات وميزاناً وبندقية حربية وذخائر وأعتدة عسكرية.

تمّ تسليم المضبوطات إلى المرجع المختص وبوشر التحقيق.