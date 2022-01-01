توقيف مطلوب في منطقة بئر حسن

الأربعاء, 09 تشرين الثاني 2022

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 9 / 11 / 2022، أوقفت دورية من الجيش في منطقة بئر حسن المطلوب (خ.ز.) لوجود حوالى ٣٠ مذكرة توقيف في حقه بجرائم إطلاق النار باتجاه محطات وقود وفي الهواء، والسلب والسرقة والخطف بقوة السلاح، إضافة إلى تأليف عصابة مسلحة تقوم بافتعال المشكلات وتهديد المواطنين والاعتداء عليهم وسلبهم.

كما أقدم خلال توقيفه على إطلاق النار باتجاه عناصر الدورية فردّوا بالمثل ما أدى إلى إصابته في قدمه.

بوشر التحقيق معه بإشراف القضاء المختص.