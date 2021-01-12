توقيف مطلوب في منطقة حي السلم ــــ الضاحية الجنوبية

الجمعة, 01 تشرين الأول 2021

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 26/ 9/ 2021، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة حي السلم ــــ الضاحية الجنوبية المواطن (ج. م) وهو مطلوب بعدة مذكرات توقيف بجرائم إطلاق النار وترهيب المواطنين والقيام بأعمال السرقة وسلب أحد الأشخاص بقوة السلاح بعد اقتحام منزله، ولإقدامه على إطلاق النار على أحد الأشخاص ما ادى إلى وفاته. وأثناء عملية توقيفه اعترض عدد من الأشخاص الدورية المذكورة، فإضطر عناصرها إلى إطلاق النار في الهواء لتفريقهم وإبعادهم. وقد ضبطت بحوزة الموقوف مسدساً حربياً.

بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.