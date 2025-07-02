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توقيف مواطنين في مدينة بيروت والضاحية الجنوبية لارتكابهم جرائم مختلفة منها تشكيل عصابة سلب بقوة السلاح وإطلاق النار
الأربعاء, 02 تموز 2025
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة بيروت المواطنَين (م.ر.) و(م.غ.) المطلوب توقيفهما بجرائم مختلفة منها: تشكيل عصابة سلب بقوة السلاح، الاتجار بالأسلحة الحربية، تعاطي المخدرات، إطلاق النار. وضبطت في حوزتهما كمية من المخدرات.
كما أوقفت دورية أخرى من المديرية في منطقة الليلكي – الضاحية الجنوبية المواطن (م.ز.) كونه مطلوب توقيفه بجرائم مختلفة منها: إطلاق النار وإصابة أحد العسكريين، تعاطي المخدرات وترويجها، السرقة، فرض خوات وافتعال إشكالات.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.