توقيف مواطنين في منطقة خلدة وعملية دهم في حي الشراونة - بعلبك

الأحد, 24 تشرين الثاني 2024

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة خلدة المواطنين (خ. ع. ض) و(ع. م. ض) لإطلاقهما النار، وضبطت في حوزتهما أسلحة حربية وأعتدة عسكرية.

كما دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في حي الشراونة - بعلبك، وضبطت كمية من المخدرات وأعتدة عسكرية إضافةً إلى سيارتين مسروقتين.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.