توقيف مواطنَين اثنين لوجود عدّة مذكرات توقيف بحقهما في منطقة صبرا- مدخل المخيم

الجمعة, 10 شباط 2023

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 10 / 2 /2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة صبرا- مدخل المخيم، المواطنَين (ف.ش.) و(م.ح.)، لوجود مذكرات توقيف بحقهما ولتأليفهما عصابة مسلحة تقوم بتعاطي المخدرات وترويجها، وتجارة الأسلحة الحربية، وافتعال الإشكالات، وفرض الخوات، وسرقة الدراجات النارية. وكان الأول قد أقدم في وقت سابق على إطلاق النار باتجاه شخص ما أدى إلى مقتله، وضُبط في حوزته مسدس حربي.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.