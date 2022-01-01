توقيف مواطنَين في بلدة ببنين – عكار لارتكابهما جرائم منها إطلاق النار والسرقة

الأحد, 14 كانون الثاني 2024

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 14 / 1 / 2024، دهمت دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة ببنين – عكار وأوقفت المواطنَين (م.ق.) و(ح.س.)، لإقدامهما فجر اليوم على إطلاق النار في بلدة العبدة باتجاه سيارة يقودها السوريان (ب.ن.) و(ب.ب.) ما أدى إلى إصابة الأول في قدمه، نُقل على أثرها إلى أحد المستشفيات للمعالجة. بالإضافة إلى قيامهما بسرقة مبالغ مالية وكمية من الذهب وبعض الأوراق الشخصية العائدة للسوريين.

بوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.