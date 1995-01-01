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توقيف مواطنَين في بلدة مشتل الزراعة – عكار لارتكابهما جرائم منها إطلاق النار والمشاركة في تهريب أشخاص عبر البحر
الخميس, 31 آب 2023
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان التالي:
بتاريخ 30 / 8 / 2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة مشتل الزراعة - عكار المواطنَين (ف.ك.) المطلوب لإطلاقه النار باتجاه منازل وسيارات في بلدة ببنين، و(ي.د.) لمشاركته في تهريب أشخاص عبر البحر. ضُبط في حوزتهما سلاحان حربيان، وكمية من الذخائر وأعتدة عسكرية.
سُلّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.