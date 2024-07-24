توقيف مواطنَين في مدينة بعلبك ومنطقة أبلح - البقاع

الأربعاء, 24 تموز 2024

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 23/7/2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة بعلبك المواطن المطلوب (ا.ج.) لإطلاقه النار على دورية للجيش ما أدى إلى استشهاد أحد عناصرها ولإقدامه على الاتجار بالمخدرات وترويجها، وضبطت في حوزته كمية من المخدرات وأعتدة عسكرية وذخائر حربية. كما أوقفت دورية من المديرية في منطقة أبلح – البقاع المواطن (ح.ز.) لإطلاقه النار على أحد العسكريين وإصابته، وقيامه بعمليات سلب بقوة السلاح وترويجه المخدرات.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.