توقيف مواطنَين لإطلاقهما النار في بلدة المنية – الشمال ومنطقة القبة – طرابلس

الخميس, 10 تشرين الأول 2024

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة المنية – الشمال المواطن (ا.م.) لإقدامه على إطلاق النار باتجاه شخصَين داخل البلدة بتاريخ 8/3/2024 ما أدى إلى مقتلهما.

كما أوقفت دورية أخرى في منطقة القبة – طرابلس المواطن (ح.ا.) لتورطه في إشكال وإقدامه على إطلاق النار بتاريخ 10/8/2024 ما أدى إلى مقتل أحد الأشخاص، وضبطت في حوزته مسدسًا حربيًّا.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.