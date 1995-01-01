توقيف مواطنَين لمشاركتهما في إشكال وآخَر كونه مطلوباً في منطقة القبة - طرابلس

الثلاثاء, 21 شباط 2023

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 21 / 2 / 2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة القبة – طرابلس، المواطنَين (ب.م.) و(ج.ر.) لمشاركتهما في إشكال وقع اليوم في المنطقة المذكورة، وضبطت في حوزتهما عدداً من الرمانات اليدوية والمسدسات الحربية.

كما أوقفت قوة من الجيش المواطن (ع.ع.) في المنطقة نفسها، كونه مطلوباً بموجب عدة مذكرات توقيف بجرم إطلاق النار، ولنشره صوراً على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيها حاملاً سلاحاً حربياً، وضبطت مسدساً في حوزته.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.