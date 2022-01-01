توقيف مواطنَين و13 فلسطينيًّا في منطقتَي القموعة - الشمال والمريجة – الضاحية الجنوبية لبيروت لارتكابهم جرائم مختلفة

السبت, 31 آب 2024

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 31 / 8 / 2024، أوقفت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في منطقة القموعة – الشمال مواطنًا واحدًا و13 فلسطينيًّا لإطلاقهم النار وحيازتهم أسلحة حربية وكمية من الذخائر، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.

كما دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة المريجة – الضاحية الجنوبية لبيروت منزل المواطن (ح.ع.) وأوقفته لإقدامه على تعاطي المخدرات وترويجها، وسرقة دراجات ناريّة والاتجار بها، وإطلاق النار وافتعال إشكالات.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.