توقيف مواطن ضمن إطار ملاحقة المخلين بالأمن ومنع التعرض للمواطنين وحافلات النقل المشترك

السبت, 13 تموز 2024

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

إلحاقًا بالبيان السابق المتعلّق بتوقيف شخص لتهجُّمه على حافلة نقل مشترك في منطقة الدورة، وضمن إطار ملاحقة المخلين بالأمن ومنع التعرض للمواطنين وحافلات النقل المشترك، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في المنطقة نفسها المواطن (ع.ر.) لتحريضه عددًا من الأشخاص على الاعتداء على هذه الحافلات.

بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.