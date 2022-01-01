توقيف مواطن في بلدة الزرارية - الجنوب و12 سوريًّا في بلدتَي دير عمار والعوينات - الشمال

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توقيف مواطن في بلدة الزرارية - الجنوب و12 سوريًّا في بلدتَي دير عمار والعوينات - الشمال
السبت, 22 حزيران 2024
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منزل المواطن المطلوب (م.ط.) في بلدة الزرارية - الجنوب وأوقفته لإقدامه على إطلاق النار وافتعال إشكالات، وضبطت في حوزته سلاحًا حربيًّا وكمية من الذخائر.
كما أوقفت وحدة أخرى 12 سوريًّا في بلدتَي دير عمار والعوينات - الشمال لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية خلسة.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.