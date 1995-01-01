توقيف مواطن في بلدة الهرمل لارتكابه جرائم مختلفة من بينها إطلاق النار على عنصر في قوى الأمن الداخلي

السبت, 19 آب 2023

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان التالي:

بتاريخ 19 / 8 / 2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش في بلدة الهرمل المواطن (ع.ن.) لارتكابه جرائم: الخطف مقابل فدية مالية، السلب بقوة السلاح، الإتجار بالمخدرات، سرقة سيارات، إطلاق النار على مراكز للجيش وأشخاص في تواريخ سابقة آخرها في 9 / 8 / 2023، بحيث أطلق النار على المؤهل أول (و.ش.) من عديد قوى الأمن الداخلي.

بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.