توقيف مواطن في بلدة علي النهري ــــ البقاع لإطلاقه النار على عسكريين ومشاركته في عملية خطف

الأحد, 23 نيسان 2023

‏ صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي: ‏

بتاريخ 23 / 4 / 2023 أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة علي النهري ــــ البقاع المواطن (ع.ي.) لإطلاقه النار من سلاح حربي على أحد العسكريين وإصابته، ومشاركته في عملية خطف المواطن ميشال إيلي مخول من بلدة كسارة بتاريخ 26 / 2 / 2023، وإطلاقه النار حينها على دورية للجيش وإصابته أحد العسكريين. كما أنه مطلوب بموجب عدّة مذكرات توقيف بجرم إطلاق النار في تواريخ سابقة.

بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.