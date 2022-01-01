توقيف مواطن في بلدة عين الدهب – عكار لتورطه في إشكال وآخَر في بلدة كفرصغاب – زغرتا لارتكابه جريمة قتل

الثلاثاء, 31 تشرين الأول 2023

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة عين الدهب – عكار المواطن (ع.ا.) لتورطه في إشكال فردي تخلله إطلاق نار بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٦، ما أدى إلى مقتل المواطن (ع.ع.)، وضبطت في حوزته سلاحًا حربيًّا نوع كلاشنكوف.

كما أوقفت دورية أخرى من المديرية في منطقة كفرصغاب – زغرتا المواطن (ج.ا.) لإقدامه بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٧ على قتل المواطن (ط.ا.) نتيجة خلافات فردية، وضبطت في حوزته مسدسًا حربيًّا.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.