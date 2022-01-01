توقيف مواطن في منطقة خلدة لإطلاقه النار على منازل ومحلات تجارية ومكتب لأحد المخاتير

الأحد, 07 كانون الثاني 2024

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة خلدة - حي العرب المواطن (ا.م.) الموقوف سابقًا عدة مرات آخرها في أحداث خلدة والمخلى سبيله حديثًا من سجن رومية، وذلك لإطلاقه النار في المنطقة بواسطة سلاح حربي بتاريخ 31 /12 /2023 وإصابته عددًا من المنازل والمحلات التجارية، إضافة إلى إطلاق النار مع آخرين على مكتب أحد المخاتير في مدينة الشويفات.

بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين.