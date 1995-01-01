توقيف مواطن لترويجه المخدرات ونقلها وعمله في خدمة مطلوبين فارين

الثلاثاء, 28 شباط 2023

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 28 / 2 / 2023، وبعد عملية رصد ومتابعة، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة البقاع المواطن (د.ب.) لإقدامه على ترويج المخدرات ونقلها، وتأمين حاجات وتهريبها إلى عدد من المطلوبين الفارين داخل الأراضي السورية، وإيواء المطلوب علي منذر زعيتر الملقب بـ"أبو سلة" مدة من الزمن. كما توجد في حقه أحكام قضائية تصل إلى المؤبد بجرم تجارة المخدرات.

بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.