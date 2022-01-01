توقيف ٣ مواطنين في بلدة أفقا – جبيل ومنطقتَي خلدة والحارة البرانية - طربلس

الثلاثاء, 02 تموز 2024

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

دهمت دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة أفقا – جبيل وأوقفت المواطن (م.ز.) لإقدامه على إطلاق النار، وضبطت أسلحة وذخائر حربية.

كما أوقفت دورية أخرى في منطقة خلدة المواطن (ر.ح.) لإقدامه على إطلاق النار.

كذلك أوقفت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في منطقة الحارة البرانية - طرابلس المواطن (خ.ح.) لترويجه عملات مزورة.

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.