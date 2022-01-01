توقيف ٥ أشخاص في منطقتي الأوزاعي وحرف سيّاد - الضنية لارتكابهم جرائم مختلفة

السبت, 13 كانون الثاني 2024

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت دوريات من مديرية المخابرات ٥ أشخاص وفقًا لما يلي:

المواطن (و.ح.) والسوريَّين (م.م.) و(أ.ر.) في منطقة حرف سيّاد - الضنية لإقدامهم على قطع أسلاك كهربائية وسرقتها في بلدة بنشعي - زغرتا.

الفلسطيني (ج.ق.) في منطقة الأوزاعي لارتكابه جرائم السرقة والنشل وتعاطي المخدرات وترويجها، وكان قد نفّذ نحو 15 عملية سرقة في منطقة دوّار إيليّا – صيدا، وضُبطت في حوزته كمية من المخدرات.

المواطن (ب.غ.) في منطقة الأوزاعي لإقدامه على تعاطي المخدرات وترويجها.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.