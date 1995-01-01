توقيف ٧ أشخاص ضمن إطار التدابير الأمنية التي ينفذها الجيش

الخميس, 24 آب 2023

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي‎:‎

ضمن إطار التدابير الأمنية التي ينفذها الجيش، أوقفت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في منطقة القبة - طرابلس المواطنَين (م.ش.) و(ع.ع.) والسوري (م.ع.) لتورطهم في إشكال وإطلاقهم النار.

كما أوقفت دوريات من مديرية المخابرات، بتاريخ 23/8/٢٠٢٣، ٤ أشخاص وفقًا لما يلي:

- المواطن (ع.أ.) في منطقة سوق بعلبك لارتكابه جرائم الخطف، وإطلاق النار على دورية للجيش، والسلب، والإتجار بالمخدرات وتعاطيها.

- المواطن (م.ع.) في منطقة حارة حريك - الضاحية الجنوبية، لارتكابه جرائم السلب والسرقة، وطعن أحد الأشخاص، وإطلاق النار، وتعاطي المخدرات، وافتعال إشكالات.

- السوري (م.أ.) في منطقة صبرا - الضاحية الجنوبية، لارتكابه جرائم السلب، وتعاطي المخدرات وترويجها، وإطلاق النار، وقد ضُبطت في حوزته كمية من حشيشة الكيف.

- السوري (م.أ.) في منطقة برج البراجنة - الضاحية الجنوبية لارتكابه جريمتَي تعاطي المخدرات وافتعال إشكالات.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.