توقيف 11 شخصًا في بلدتَي الصويري ورياق - البقاع ومنطقتَي دير عمار وبقاعصفرين – الشمال ضمن إطار التدابير الأمنية

الثلاثاء, 23 تموز 2024

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية، أوقفت مديرية المخابرات في بلدة الصويري – البقاع، المواطن (ع.ا.) لمحاولته سرقة سيارة ولكونه مطلوبًا بجرم تأليف عصابة سرقة، وضبطت في حوزته أدوات لسرقة السيارات، كما أوقفت ٥ مواطنين في منطقة بقاعصفرين – الشمال لظهورهم في مقاطع فيديو وهُم يطلقون النار، وضبطت في حوزتهم كمية من الأسلحة الحربية.

كذلك أوقفت وحدة من الجيش في منطقة دير عمار – الشمال المواطنَين (خ.ع.) و(م.ح.) والسوري (خ.ا.) لإقدامهم على تهريب 25 سوريًّا إلى الأراضي اللبنانية.

ودهمت وحدة أخرى في بلدة رياق – البقاع منازل مواطنين على أثر إشكال تخلله إطلاق نار وأوقفت المواطنَين (خ.م.) و(ا.م.)، وضبطت سلاحًا حربيًّا وكمية من الذخائر.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.