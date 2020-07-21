توقيف 14 شخصاً في البقاع ومصادرة أسلحة

الأربعاء, 07 تشرين الأول 2020

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخه، نفذّت وحدات الجيش المنتشرة في البقاع تدابير وإجراءات أمنية، حيث أوقفت 14 شخصاً كانوا يتنقلون في سيارتين في منطقة سهل حربتا ـــ البقاع الشمالي وبحوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر.

تمّت مصادرة الأسلحة والسيارتين وأحيل الموقوفون إلى الجهات المختصة.

وتواصل وحدات الجيش في البقاع تدابيرها الأمنية لملاحقة المخلّين بالأمن، وتقوم بتسيير دوريات وإقامة حواجز ظرفية في المنطقة.