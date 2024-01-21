- En
- Fr
- عربي
توقيف 14 شخصًا في بلدتَي برج العرب – عكار وبريتال – البقاع لارتكابهم جرائم مختلفة
الثلاثاء, 23 كانون الثاني 2024
صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:
ضمن إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت دوريات من مديرية المخابرات تؤازر كل منها وحدة من الجيش 14 شخصًا وفقًا لما يلي:
- ٦ مواطنين في بلدة برج العرب – عكار لتورطهم في إشكال حصل في البلدة بتاريخ 21/1/2024، وضُبطت في حوزتهم أسلحة حربية وذخائر وأعتدة عسكرية.
- ٣ مواطنين و٤ سوريين في بلدة بريتال – البقاع لتورطهم في أعمال سرقة، وضُبطت في حوزتهم سيارات ودراجات نارية مسروقة، بالإضافة إلى كمية من حشيشة الكيف ومواد مخدرة وأعتدة عسكرية.
- الفلسطيني (م.ه.) لإقدامه على نقل أسلحة حربية ثقيلة، وضُبطت في حوزته قواذف مضادة للدروع.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.