توقيف 17 شخصًا في بلدات قب الياس والفرزل – زحلة والقلمون - الشمال ومنطقة الحوش – صور ضمن إطار التدابير الأمنية

الثلاثاء, 08 نيسان 2025

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

ضمن إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت 16 شخصًا وفقًا لما يلي:

• دهم منازل مطلوبين في قب الياس – زحلة وتوقيف المواطنين: (ع.ع.)، (ف.ي.)، (ب.ي.)، (ق.ي.)، (خ.ي.)، لإطلاقهم النار سابقًا أثناء إشكالات متفرقة، ما أدى إلى مقتل شخصَين وإصابة آخرين بجروح.

• دهم منازل مطلوبين في منطقة الحوش – صور وتوقيف المواطن (ح.ح.) وضبط مسدس حربي وكمية من الذخائر.

• توقيف 10 سوريين في بلدة القلمون – الشمال لدخولهم الأراضي اللبنانية خلسة.

كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة الفرزل – زحلة المواطن (ح.م.) لإطلاقه النار، وضبطت في حوزته أسلحة وذخائر حربية.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.