توقيف 3 أشخاص في بلدة بريتال – البقاع لتأليفهم عصابة سرقة سيارات

الثلاثاء, 13 شباط 2024

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 13 / 2 / 2024، دهمت دورية من مديرية المخابرات في بلدة بريتال – البقاع، منزل اللبناني (أ.ط.) لتأليفه عصابة سرقة سيارات مؤلفة من السوريَين (ع.خ.) و(ع.ف.) واللبناني (خ.ع.)، وأثناء المداهمة تعرضت الدورية لإطلاق نار فردت بالمثل ما أدى إلى إصابة اللبناني (خ.ع.) والسوري (ع.ف.)، وضبطت في المنزل سيارات مسروقة وعددًا من الأسلحة الحربية والذخائر.

كما أوقفت الدورية المذكورة اللبناني (م.ط.) وهو مطلوب لارتكابه جرائم سرقة سيارات وتزوير مستندات وأموال، وأثناء توقيفه حاول أن يرمي رمانة يدوية باتجاه الدورية، وضبطت في حوزته الرمانة اليدوية وكمية من حبوب الكبتاغون، ومبلغًا ماليًا مزورًا.

سُلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.