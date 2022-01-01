توقيف 3 أشخاص في منطقتي بئر العبد وطريق المطار - الضاحية الجنوبية وبلدة العبدة - عكار لارتكابهم جرائم مختلفة

الجمعة, 23 شباط 2024

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 22 / 2 /2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقتَي بئر العبد وطريق المطار - الضاحية الجنوبية اللبناني (ن.ق.) والسوري (ع.ع.) لتعاطيهما المخدرات وترويجها، ولإقدام الأول على سرقة أكثر من عشرين دراجة نارية في الضاحية الجنوبية. وضبطت في حوزة السوري كمية من المخدرات ومبلغًا ماليًّا.

كما أوقفت دورية أخرى من المديرية في بلدة العبدة - عكار اللبناني (ن.ق.) لإقدامه بتاريخ 13 / 2 /2024 على رمي رمانة يدوية أمام واجهة أحد المحلات في منطقة البداوي ما أدّى إلى أضرار ماديّة.

سلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.