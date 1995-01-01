توقيف 3 أشخاص لارتكابهم عدّة سرقات في منطقة مشاريع القاع

الجمعة, 10 شباط 2023

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 10 / 2 /2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة مشاريع القاع، لبنانيَّين إثنين وسورياً واحداً لإقدامهم على سرقة عدد كبير من المحوّلات والكابلات الكهربائية في المنطقة، وإخفائها عبر طمرها تحت الأرض. كما ضبطت آلية فان وبيك آب يستخدمونهما في نقل المسروقات، ومحوّلاً كهربائياً كان مطموراً تحت الأرض.

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.