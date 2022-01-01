توقيف 3 أشخاص وإتلاف 8 دونمات مزروعة بالحشيشة

الاثنين, 09 أيلول 2024

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 8 /9 /2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة طرابلس المواطن (م.م.) لارتكابه جريمة قتل في منطقة التبانة وإطلاقه النار، والمواطن (ا.م.) لإلقائه رمانة يدوية على أحد المقاهي.

كما أوقفت دورية أخرى في منطقة بئر حسن المواطن (م.ح.) لقيامه بـ30 عملية سرقة داخل منازل في منطقتَي الأشرفية والجميزة، وضبطت في حوزته جوازات سفر ومستندات مسروقة.

وبتاريخ 9 /9 /2024، أتلفت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في بلدة طاريا – البقاع 8 دونمات مزروعة بالحشيشة.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.