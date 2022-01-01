توقيف 3 لبنانيين في منطقتَي جبل لبنان والبقاع

الجمعة, 08 آذار 2024

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 6 / 3 / 2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة جونيه - كسروان اللبناني (ا.ع.) لإقدامه على ترويج المخدرات وقيادته سيارة غير قانونية. وقد ضُبط في حوزته مسدس حربي وكمية من المخدرات.

وبتاريخ 8 / 3 / 2024، أوقفت دورية أخرى من المديرية في بلدة تمنين - البقاع اللبنانيَّين (م.ا.) لإطلاقه النار عدة مرات على منازل سكنية وتشكيله عصابة سرقة وترويج مخدرات، و(ص.س.) لقيامه بأعمال نصب واحتيال.

أثناء التوقيف، أطلق الأول النار على الدورية فردّ عناصرها بالمثل ما أدى إلى إصابته، ونُقل إلى أحد المستشفيات للمعالجة، وضُبِط في حوزتهما سلاح حربي.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.