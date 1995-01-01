توقيف 3 مطلوبين في منطقة حي السلم

السبت, 25 شباط 2023

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 25 /2 /2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها قوة من الجيش في منطقة حي السلم ــــ الضاحية الجنوبية المواطنين (ا.ز.) و (ا.ز.) و (م.ن.) لوجود مذكرات توقيف في حقهم بجرائم إطلاق النار وإصابة أشخاص والسلب والسرقة والتعدي على المواطنين وتعاطي المخدرات وترويجها. ضُبطت في حوزتهم دراجة نارية دون أوراق قانونية ومسدس حربي وعدد من الهواتف الخلوية ومبلغ من المال.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفِين بإشراف القضاء المختص.