توقيف 3 مطلوبين وضبط أسلحة حربية وكمية من الذخائر وحشيشة الكيف في بلدتَي مجدل عنجر والصويري - البقاع

السبت, 01 حزيران 2024

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 31 / 5 / 2024، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدتَي مجدل عنجر والصويري - البقاع وأوقفت المواطنين (ي.خ.) و(ع.ز.) و(ع.ص.) لإقدامهم على إطلاق النار بتواريخ سابقة، وضبطت في حوزتهم أسلحة حربية وكمية من الذخائر وحشيشة الكيف.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.