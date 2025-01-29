توقيف 3 مواطنين في مناطق مختلفة

الأربعاء, 29 كانون الثاني 2025

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 29/1/2025، أوقفت وحدة من الجيش عند حاجز مجدل زون - صور المواطن (ح.ا.) لمحاولته الهروب من عناصر الحاجز، وضبطت في حوزته كمية من الأعتدة العسكرية. كما أوقفت وحدة أخرى عند حاجز الأولي – صيدا المواطن (ح.س.ا.) لحيازته مسدسًا وكمية من الذخائر الحربية.

كذلك دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في حي الشراونة - بعلبك وأوقفت المواطن (ح.ط.) لإطلاقه النار، وضبطت في حوزته كمية من الأسلحة والذخائر الحربية.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.