- En
- Fr
- عربي
توقيف 3 مواطنين في مناطق مختلفة
الأربعاء, 29 كانون الثاني 2025
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
بتاريخ 29/1/2025، أوقفت وحدة من الجيش عند حاجز مجدل زون - صور المواطن (ح.ا.) لمحاولته الهروب من عناصر الحاجز، وضبطت في حوزته كمية من الأعتدة العسكرية. كما أوقفت وحدة أخرى عند حاجز الأولي – صيدا المواطن (ح.س.ا.) لحيازته مسدسًا وكمية من الذخائر الحربية.
كذلك دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في حي الشراونة - بعلبك وأوقفت المواطن (ح.ط.) لإطلاقه النار، وضبطت في حوزته كمية من الأسلحة والذخائر الحربية.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.