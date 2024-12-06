توقيف 36 سوريًّا ضمن إطار التدابير الأمنية في مختلف المناطق

الجمعة, 06 كانون الأول 2024

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

ضمن إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت وحدتان من الجيش تؤازر كلًّا منهما دورية من مديرية المخابرات 36 سوريًّا وفقًا لما يلي:

● توقيف 24 سوريًّا على حاجز دير عمار - الشمال لتجولهم داخل الأراضي اللبانية بصورة غير قانونية.

● توقيف 12 سوريًّا في منطقة بيت الطشم - الهرمل لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية خلسة.

سُلّم الموقوفون وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.