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توقيف 36 سوريًّا ضمن إطار التدابير الأمنية في مختلف المناطق
الجمعة, 06 كانون الأول 2024
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
ضمن إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت وحدتان من الجيش تؤازر كلًّا منهما دورية من مديرية المخابرات 36 سوريًّا وفقًا لما يلي:
● توقيف 24 سوريًّا على حاجز دير عمار - الشمال لتجولهم داخل الأراضي اللبانية بصورة غير قانونية.
● توقيف 12 سوريًّا في منطقة بيت الطشم - الهرمل لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية خلسة.
سُلّم الموقوفون وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.