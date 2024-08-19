توقيف 4 أشخاص في منطقة بدارو وعند مدخل مخيم نهر البارد وبلدة طاريا

الاثنين, 19 آب 2024

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 18 /8 /2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة بدارو المواطن (م.د.) لإقدامه على الاتجار بالمخدرات، وضبطت في حوزته كمية كبيرة منها.

كما أوقفت وحدة من الجيش عند مدخل مخيم نهر البارد الفلسطيني (خ.ع.) لحيازته كمية من حشيشة الكيف وحبوب الكبتاغون.

كذلك دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في بلدة طاريا - البقاع منزل المواطنَين المطلوبَين (ط.ح.) و(ع.ح.) وأوقفتهما لارتكابهما جريمتَي الخطف والقتل، وضبطت في حوزتهما كمية من الأسلحة والذخائر الحربية والأعتدة العسكرية. وقد عملت الوحدة على إتلاف مساحة 3 آلاف م2 مزروعة بالماريجوانا وعائدة للموقوف الأول.

سُلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.