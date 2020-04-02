توقيف 4 أشخاص وضبط آليات ومواد مختلفة

الجمعة, 15 أيار 2020

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت وحدات الجيش في منطقة البقاع 3 أشخاص وضبطت 3 صهاريج محملة بحوالى 60647 ليتراً من مادة المازوت الأخضر.

كما تم توقيف شخص واحد وضبط بيك آب محمل بمواد تنظيف ومواد غذائية على الحدود اللبنانية – السورية الشمالية، وتمت إزالة 3 جسور حديدية على المعابر غير الشرعية.

وقد أحيل الموقوفون مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة.

تتابع المؤسسة العسكرية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الحدود ومنع التهريب عبر المعابر غير الشرعية.