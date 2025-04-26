توقيف 5 أشخاص في مناطق مختلفة ضمن إطار التدابير الأمنية

السبت, 26 نيسان 2025

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية، أوقفت وحدات من الجيش 4 أشخاص وفقًا لما يلي:

توقيف المواطنَين (م.ن.) و(م.ب.) في منطقة حوش السيد علي - الهرمل كون الأول مطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار وهو مشتبه بتورطه في إطلاق القذائف من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي السورية بتاريخ 24/4/2025، وكون الثاني ضبط بحوزته مسدسًا حربيًّا دون ترخيص.

توقيف المواطن (خ.ا.) والفلسطيني (م.ا.) عند حاجز دير عمار – الشمال لتأليفهما عصابة لسرقة السيارات.

كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة زكرون - الكورة المواطن (ع.ك.) كونه مطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار وضبط بحوزته أسلحة وذخائر حربية.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.