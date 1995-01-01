توقيف 5 أشخاص في منطقة عائشة بكار لتبادُلهم إطلاق النار أثناء إشكالات وقعت بينهم

الجمعة, 10 شباط 2023

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 10 / 2 /2023، أوقفت قوة من الجيش في منطقة عائشة بكار 5 أشخاص لتبادُلهم إطلاق النار أثناء إشكالات وقعت بينهم بتواريخ سابقة، ما أدى إلى إصابة أشخاص ويجري العمل على توقيف باقي المتورطين، كما ضُبط في حوزتهم مسدسان حربيان وعدد من المماشط وكمية من الذخيرة العائدة لهم.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.