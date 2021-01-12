توقيف 57 مطلوباً في مناطق مختلفة

الاثنين, 19 نيسان 2021

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخي 17و18 /4 /2021، أوقفت مديرية المخابرات في مناطق مختلفة، 57 مطلوباً من عدة جنسيّات بجرائم متنوعة أبرزها: الإرهاب، القتل، حيازة أسلحة حربية والتجول بصورة غير قانونية، محاولة تهريب محروقات إلى داخل الأراضي السورية، تجارة أعضاء بشرية وسرقة سيارات، تهريب أشخاص، إطلاق نار وافتعال اشكالات، تعاطي المخدرات وترويجها والاتجار بها، ترويج عملة مزورة.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.