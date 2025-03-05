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توقيف 6 أشخاص ضمن إطار التدابير الأمنية
الأربعاء, 05 آذار 2025
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية لحفظ الأمن ومراقبة الحدود وضبطها ومكافحة التهريب، أوقفت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات 6 أشخاص وضبطت كمية من الممنوعات وفقًا لما يلي:
- دهم منازل مطلوبين في بلدات السماقية وخربة داوود وسفَينة القيطع ومنطقة البداوي – الشمال وتوقيف 3 مواطنين وضبط أسلحة وذخائر حربية وكمية من المخدرات.
- توقيف مواطن وشخص سوري في منطقة مشاريع القاع – الهرمل لمحاولتهما تهريب صهريجَين يحملان كمية كبيرة من الغاز إلى الأراضي السورية.
- توقيف مواطن في منطقة شدرا – عكار لمحاولته تهريب كمية من المحروقات والمواد الغذائية إلى الأراضي السورية.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.