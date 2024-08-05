توقيف 6 أشخاص في منطقة الصفير – الضاحية الجنوبية وعند مدخل مخيم عين الحلوة لارتكابهم جرائم مختلفة

الاثنين, 05 آب 2024

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

على أثر إشكال تطور إلى إطلاق نار وأدى إلى مقتل أحد المواطنين نتيجة خلافات شخصية، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الصفير – الضاحية الجنوبية المواطنين (ش.م.) و(ح.م.) و(ح.ع.م.) والسوري (س.ك.)، ودهمت منزل المواطن (ا.م.) لتورطهم في الإشكال وتأليفهم عصابة مسلحة وإطلاقهم النار بهدف ترهيب المواطنين، إضافة إلى إحراقهم محال تجارية، وضبطت خلال عملية الدهم كمية من الذخائر الحربية وأعتدة عسكرية.

كما أوقفت وحدة من الجيش عند مدخل مخيم عين الحلوة الفلسطينيَّين (ص.م.) و(م.ع.)، المطلوبَين لإطلاقهما النار.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.