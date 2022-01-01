توقيف 6 مواطنين وفلسطيني في بلدتَي بدنايل وقصرنبا – البقاع ومدينة صيدا لإقدامهم على إطلاق النار

الأربعاء, 29 أيار 2024

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 29 / 5 /2024، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدتَي بدنايل وقصرنبا – البقاع وأوقفت 6 مواطنين (م.م.د.)، (م.ر.د.)، (ا.د.)، (ع.ق.)، (م.س.)، (ع.د.)، لإقدامهم على إطلاق النار بتواريخ سابقة وضبطت في حوزتهم أسلحة حربية وكمية من الذخائر.

كما أوقفت وحدة من الجيش في مدينة صيدا الفلسطيني (ر.خ.) كونه مطلوبًا بجرم إطلاق النار.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.