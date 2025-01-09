توقيف 9 أشخاص ضمن إطار التدابير الأمنية في مختلف المناطق

الخميس, 09 كانون الثاني 2025

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات 9 أشخاص وفقًا لما يلي:

• توقيف السوريَّين (ع.ج.ح.) و(ع.ح.ح) في منطقة السان تيريز - الضاحية الجنوبية لإقدامهما على سرقة أحد المنازل.

• توقيف المواطنَين (د.ص.) و(م.ص.) في منطقة عين الشعب - عرسال لحيازتهما كمية من الأسلحة الحربية والذخائر.

• توقيف السوري (ع.ج.) عند حاجز المدفون – الشمال لحيازته كمية من المخدرات.

• توقيف السوريين: (ش.م.)، (ا.خ.)، (ف.ح.)، (ح.ع.)، عند حاجز المحطة – رأس بعلبك لدخولهم خلسة إلى الأراضي اللبنانية، وإقدام الأول على إشهار سلاح حربي في وجه أحد العسكريين.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.