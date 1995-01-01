توقيف 9 أشخاص في بلدة شدرا لمساعدتهم سوريين على التنقل بصورة غير قانونية داخل الأراضي اللبنانية وتوقيف 60 سوريًّا لدخولهم خلسة إلى لبنان

الأربعاء, 09 آب 2023

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:



بتاريخ 9 / 8 /2023، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة شدرا - عكار، وأوقفت 9 أشخاص لمساعدتهم عددًا من السوريين على التنقل بصورة غير قانونية داخل الأراضي اللبنانية.

كما أوقفت قوة من الجيش في البلدة نفسها 60 سوريًّا لدخولهم خلسة إلى لبنان.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.