توقيف 9 أشخاص في مناطق مختلفة ضمن إطار التدابير الأمنية

الأربعاء, 26 آذار 2025

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها مديرية المخابرات، أوقفت 4 أشخاص وفقًا لما يلي:

• توقيف المواطن (ع.ح.) والسوري (م.ن.) في منطقتَي جلالا وتعلبايا – زحلة لإثارتهما نعرات طائفية، وضبطت في حوزة الأول كمية من حشيشة الكيف.

• توقيف المواطن (ع.م.) في منطقة العين – رأس بعلبك للاشتباه بقتله مواطنَين في منطقة الأشرفية، وتشكيله مع آخرين عصابة سلب وسرقة، وضبط مسدس حربي وكمية من الذخائر.

• توقيف المواطن (ح.ز.) في منطقة الكفاءات – الضاحية الجنوبية، لارتكابه عدة جرائم منها إطلاق نار وسلب وسرقة، وفرض خوات بقوة السلاح، وضبط مسدس حربي وكمية من الذخائر.

من جهة أخرى، وضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها الوحدات العسكرية، أوقفت 5 مواطنين وفقًا لما يلي:

• دهم منازل مطلوبين في بلدة النبي يوشع – الشمال وتوقيف المواطنين (م.م.) و(ع.م.) و(ن.م.)، لتورطهم في إشكال تخلله إطلاق نار.

• توقيف المواطنَين (ن.ح.) و(ط.ف.) عند حاجز المدفون لنقلهما كمية كبيرة من مادة الماريجوانا وكمية من حشيشة الكيف.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.