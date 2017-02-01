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جدول بث «برنامج الجندي» على الإذاعات اللبنانية
|
جدول بث «برنامج الجندي» على الإذاعات اللبنانية
|
الإذاعة
|
التردد
|
يوم البث
|
ساعة البث
|
الإعادة
|
إذاعة لبنان
|
98.5 FM
|
الخميس
|
17.30
|
الأحد 18.05
|
اذاعة لبنان الحر
|
102.5 FM
|
الثلاثاء
|
20.30
|
-
|
صوت الحرية
|
90.1-89.7 FM
|
السبت
|
13.30
|
-
|
صوت المدى
|
92.5 FM
|
الخميس
|
15.00
|
-
|
صوت لبنان (الأشرفية)
|
100.5 FM
|
الجمعة
|
23.30
|
-
|
صوت لبنان (ضبية)
|
93.3 FM
|
الأحد
|
13.30
|
-
|
صوت الشعب
|
103.6 FM
|
السبت
|
15.35
|
الأربعاء 18.00
|
راديو لبنان الثقافة
|
92.3-88.5 FM
|
الإثنين
|
11.00
|
-
|
راديو البلد
|
106.5-106.9 FM
|
السبت
|
13.00
|
-
|
إذاعة الشرق
|
88.3-88.7 FM
|
الإثنين
|
20.30
|
-
|
راديو Strike
|
97.4-97.1 FM
|
الأحد
|
11.00
|
-
|
راديو MBS
|
107.2-107.3-107.5 FM
|
الإثنين
|
18.00
|
-
|
راديو delta
|
101.7-101.9 FM
|
الإثنين
|
17.30
|
-
|
صوت الغد
|
96.7-97.1 FM
|
الأحد
|
9.00
|
-
|
راديو Jaras scoop
|
101.1-101.3 FM
|
السبت
|
8.00
|
-
|
إذاعة Van الأرمنية
|
94.7 FM
|
الإثنين
|
14.30
|
-