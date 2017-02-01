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جدول بث «برنامج الجندي» على الإذاعات اللبنانية

جدول بث «برنامج الجندي» على الإذاعات اللبنانية

الإذاعة

التردد

يوم البث

ساعة البث

الإعادة

إذاعة لبنان

98.5 FM

الخميس

17.30

الأحد 18.05

اذاعة لبنان الحر

102.5 FM

الثلاثاء

20.30

-

صوت الحرية

90.1-89.7 FM

السبت

13.30

-

صوت المدى

92.5 FM

الخميس

15.00

-

صوت لبنان (الأشرفية)

100.5 FM

الجمعة

23.30

-

صوت لبنان (ضبية)

93.3 FM

الأحد

13.30

-

صوت الشعب

103.6 FM

السبت

15.35

الأربعاء 18.00

راديو لبنان الثقافة

92.3-88.5 FM

الإثنين

11.00

-

راديو البلد

106.5-106.9 FM

السبت

13.00

-

إذاعة الشرق

88.3-88.7 FM

الإثنين

20.30

-

راديو Strike

97.4-97.1 FM

الأحد

11.00

-

راديو MBS

107.2-107.3-107.5 FM

الإثنين

18.00

-

راديو delta

101.7-101.9 FM

الإثنين

17.30

-

صوت الغد

96.7-97.1 FM

الأحد

9.00

-

راديو Jaras scoop

101.1-101.3 FM

السبت

8.00

-

إذاعة Van الأرمنية

94.7 FM

الإثنين

14.30

-