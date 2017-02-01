جولة رئيس الأركان على الوحدات العسكرية المنتشرة في منطقة جبل لبنان

السبت, 25 شباط 2017

تفقد رئيس الأركان اللواء الركن حاتم ملّاك عدداً من الوحدات العسكرية المنتشرة في منطقة جبل لبنان، فزار موقع صربا واطلع على سير العمل في الطبابة ومكتب الأمن وفصيلة الشرطة المتمركزة فيه، كما زار فوج المدرعات الأوّل وقاعدة جونيه البحرية وفوج مغاوير البحر، حيث اطلع على نشاطات هذه الوحدات وسير التدريب فيها، ثمّ اجتمع بالضباط والعسكريين ونقل إليهم توجيهات قائد الجيش العماد جان قهوجي.

وقد نوّه رئيس الأركان بجهود العسكريين وسهرهم على تطوير وحداتهم وتنفيذ واجباتهم بروح الاندفاع والمناقبية والانضباط، مشدداً على أهمية تكامل العمل بين الوحدات القتالية واللوجستية والطبية، وتكثيف التدريب النوعي في الجيش، وإجراء المناورات القتالية المشتركة بين مختلف الأسلحة، للحفاظ على الجهوزية الكاملة وأداء المهمّات الدفاعية والأمنية بفعالية قصوى، وأشار إلى أنّ المؤسسة العسكرية باتت اليوم أكثر من أيّ وقتٍ مضى متماسكة ومنيعة في مواجهة التحديات، وذلك بفضل التفاف اللبنانيين حولها، وما حققته من انجازات كبيرة في حماية الحدود الجنوبية والشرقية من العدو الإسرائيلي والإرهاب، الأمر الذي جنب لبنان نيران الحروب والصراعات الإقليمية.

وختم داعياً العسكريين إلى مزيد من اليقظة والاستعداد للدفاع عن الوطن جنباً إلى جنب مع توفير المناخ الأمني اللازم لإجراء الاستحقاقات الوطنية، ومواكبة ورشة النهوض الاقتصادي والإنمائي في البلاد.